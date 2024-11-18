Присоединиться к изготовителям блиндажных свечей могут все желающие. Юрий Семин, приезжая из Москвы в гости к маме, тоже приходит поработать вместе с другими. Вносит свой вклад в общее дело и индивидуальный предприниматель Галина Левчук.

В с. Дурово недавно образовался необычный «кружок по интересам», как называют себя местные жители, объединившиеся для помощи участникам СВО.

В одном из помещений сельской администрации регулярно собираются неравнодушные дуровцы, освоившие изготовление блиндажных свечей. Идея таким образом помочь нашим бойцам на передовой принадлежит местной главе Любови Ждановой.

— Делать свечи учились самостоятельно, — рассказывает Любовь Игоревна. — Своим опытом поделилась социальный работник Людмила Искандарова, какие-то подсказки нашли в Интернете. Попросили односельчан приносить в администрацию жестяные банки из-под консервов, скинулись на покупку парафина и электрической плитки. И работа закипела.

По словам Любови Игоревны, никакого особого графика у них нет: кто в этот день свободен, тот и приходит поработать на благо общего дела, тем более что среди активистов не только пенсионеры, но и работающие люди.

Первая партия блиндажных свечей от дуровцев через волонтеров уже отправлена на передовую. Сейчас идет изготовление следующей.

А чтобы работа спорилась, добровольные помощники армии за делом поют задушевные песни. И так за это время спелись, что решили своими силами подготовить для односельчан концерт ко Дню матери под руководством бывшей заведующей сельским клубом Валентины Власовой, которая вместе со всеми заливает блиндажные свечи.

— В нашем селе ведь давно нет культработника, — поясняет Л.И. Жданова. — Поэтому на праздники всегда приглашаем артистов со стороны. Надеюсь, у наших активисток получится порадовать местных жителей своим творчеством.

Жители ст. Хворостянка Виктор Невейкин (в настоящее время пенсионер), Александр Круглов, водитель автомобиля пожарной части №13, и Александр Иноземцев, частный предприниматель, решили помочь своим землякам — участникам СВО.

Александр Круглов, Александр Иноземцев и Виктор Невейкин всего за несколько дней изготовили из старых газовых баллонов три печи-буржуйки, которые согреют наших бойцов в стужу.

Узнав, что в район поступила заявка от бойцов на печи-буржуйки, они решили своими силами изготовить их из подручного материала. В ход пошли бывшие в употреблении газовые баллоны. И буквально за несколько дней сварщики-самоучки сделали три металлические печи, которые предназначены не только для обогрева в стужу, но и для разогревания пищи.

Перед отправкой на передовую народные умельцы опробовали печи в деле, убедившись, что все работает исправно.

В ближайшее время буржуйки отправятся в зону СВО.