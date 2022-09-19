С 19 по 28 сентября в Липецкой области пройдет подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Соревнования пройдут на разных площадках в очно-дистанционном формате в различных компетенциях. В них примут участие более 30 человек в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты. К соревнованиям допущены участники, прошедшие отборочный этап в 2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.

В региональном чемпионате Липецкой области 2021 года приняли участие 117 человек по 24 компетенциям. Три участника региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 года, в том числе двое по основным компетенциям, один – по дополнительным. Соревнования в очно-дистанционном формате в Липецке завершатся 28 сентября.

Конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы. В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач областной власти. Мы стремимся, чтобы все без исключения жители региона могли улучшить качество жизни и получить необходимые навыки для активной социальной адаптации», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.