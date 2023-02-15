Создание кластера сельхозмашиностроения на территории Липецкой области обсудили представители предпринимательского сообщества с вице-губернатором Сергеем Курбатовым, представителем Ассоциации кластеров и технопарков РФ и руководителями профильных управлений и фондов, оказывающих поддержку бизнесу. «Кластерный подход доказывает свою эффективность. Предприятия налаживают цепочки по закупке комплектующих, сбыту продукции, упрощают логистические связи и укрепляют независимость от внешних факторов», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области есть все необходимое для создания кластера: предприятия с многолетним опытом работы в сельскохозяйственном машиностроении, подходящая инфраструктура, а самое главное – спрос на локализацию. Кластер позволит сохранить действующие производства, провести модернизацию, наладить выпуск комплектующих, которые ранее завозились из Европы и Китая, увеличить экспорт отечественной продукции, создать новые рабочие места и, как следствие, успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

На текущий момент уже проделана серьезная работа – многие региональные предприятия активно взаимодействуют друг с другом. Среди потенциальных проектов кластера – производство гидроцилиндров, смазочно-охлаждающих жидкостей, комплектов светотехники и электрожгутовой продукции. Они намечены исходя из потребностей финишеров – производителей конечной продукции кластера сельхозтехники. Но проекты могут быть и среди производителей промежуточной продукции. Например, смазочно-охлаждающие жидкости могут поставлять на завод по производству гидроцилиндров.

«В прошлом году регион утвердил свою стратегию развития. Несмотря на все вызовы и ограничения, оставили кластерный подход как базовый. В Липецкой области уже сложились и работают кластер «белой техники», кластер станкостроения. Создание кластера сельскохозяйственного машиностроения – очень важный и актуальный вопрос. Но необходимо понять, что предприятия могут делать уже сейчас, не дожидаясь формального создания кластера, проанализировать какие виды продукции востребованы, где мы имеем возможность снизить издержки», – отметил Сергей Курбатов.

В этом году в федеральном законодательстве произошел ряд изменений, касающихся требований к такому понятию, как кластер. В настоящий момент предприятия, входящие в кластер, имеют право на определённые меры поддержки. Основные из них озвучил заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации кластеров и технопарков России Евгений Кравченко. Среди требований к промышленным кластерам по новому законодательству вместо уровня функциональной зависимости установили наличие не менее трёх совместных проектов между участниками кластера по производству импортозамещающей продукции.

Региональные меры поддержки презентовали руководители Фонда развития промышленности, Липецкого областного Фонда поддержки МСП, регионального управления инвестиций и инноваций, а также Центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области. Единым окном для предприятий по вопросам участия в создании кластера сельскохозяйственного машиностроения, а также по предоставлению всех мер поддержки выступает Фонд развития промышленности Липецкой области. Получить подробную информацию можно по телефону 8 (4742) 22-01-57.