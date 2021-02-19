Липецк в очередной раз присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Большой спортивный праздник состоится в конце мая 2021 года. В Липецке это будет уже третий полумарафон.

Подготовка к забегу в Липецке начнётся уже в предстоящие выходные. В парке Металлургов пройдёт тренировка для тех, кто планирует участвовать в полумарафоне. Пейсмейкером забега выступит заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Всех желающих присоединиться к тренировке ждут 21 февраля на центральной аллее парка Металлургов. Сбор участников – в 10:55, старт – в 11:00. Дистанция – 10 километров.

«Опыт проведения полумарафонов в Липецке показал, что такие спортивные события нравятся людям, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать ещё больше жителей».