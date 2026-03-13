Подготовка к весеннему половодью проводится в Липецкой области

Завершается активная фаза подготовки к весеннему половодью в Липецкой области. О готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, прогнозах развития обстоятельств и мерах безопасности рассказал начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области генерал-майор внутренней службы Василий Разумнов.

По данным Липецкого ЦГМС, вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта. Уровни воды в реках Сосна у Ельца и Дон у Задонска могут подняться на 2-4 метра, в реке Воронеж у Липецка — на 0,5-0,8 метра. «Зима в этом году была снежной. Осадков в январе и феврале выпало в 2–2,5 раза больше нормы. Запасы воды в снеге превышают средние многолетние значения в 1,5–2 раза. Сейчас мы наблюдаем плавное повышение температур, что способствует постепенному сходу снега. Активная фаза паводка ожидается во второй половине марта», — отметил Василий Разумнов.

Ежегодно в зоне риска при прохождении весеннего половодья находятся 14 низководных участков дорог в 11 муниципальных образованиях. Подтопление может затронуть приусадебные участки в Добринском, Лебедянском, Краснинском, Чаплыгинском, Добровском и Липецком округах, а также в Липецке. Силы и средства готовы даже к самому сложному сценарию.

Для минимизации рисков заблаговременно в муниципальных образованиях проводятся инженерно-технические работы по расчистке русел рек, берегоукреплению, также осуществляется очистка дренажных и коллекторных систем. В муниципалитетах проходят подворовые обходы, людям раздают памятки. Специалисты МЧС России используют беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъёмки и моделирования возможных зон подтопления.

В марте Липецкая область приняла участие во Всероссийских командно-штабных учениях, в ходе которых отработаны вопросы приведения сил в готовность, оповещения населения, эвакуации и жизнеобеспечения пострадавших.

В регионе подготовлено 109 пунктов временного размещения вместимостью свыше 24 тысяч человек. Они развёрнуты на базе школ, домов культуры, санаториев и гостиниц. В случае необходимости там будет организовано питание, медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости. При угрозе подтопления пункты временного размещения могут быть организованы в любом муниципалитете.

Главное управление МЧС России по Липецкой области призывает жителей заблаговременно подготовиться к паводку: очистить придомовую территорию от снега; сделать водоотводы от дома в сточные канавы; заделать щели в хозяйственных постройках; изучить границы возможного подтопления и пути выхода на возвышенные участки; подготовить сумку с документами, лекарствами, тёплыми вещами, запасом воды и еды. При угрозе подтопления необходимо отключить газ и электричество, закрыть окна и двери и следовать указаниям спасателей. Телефон экстренных служб — 112.

«Ситуация с паводком – в настоящий момент это подготовка, предупреждение населения о правилах поведения и готовность всех сил, средств и служб к незамедлительному реагированию в случае необходимости – находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.