Специалисты в сфере экономического развития из 18 районов Липецкой области прошли обучение по дополнительной образовательной программе «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в муниципальном образовании». Удостоверения о повышении квалификации получили 40 человек, они прошли успешную итоговую аттестацию по результатам двух потоков обучения, которое организовала Липецкая торгово-промышленная палата вместе с центром «Мой бизнес».

Липецкая область одна из первых в стране провела обучение муниципальных служащих по программе организации и управлению внешнеэкономической деятельностью. «В настоящее время наработана мощная государственная поддержка российского бизнеса как со стороны федеральной власти, так и со стороны регионального правительства. Импорт и экспорт даже на фоне санкций продолжает поступательное движение. Естественно, перед нами стоит задача нарастить количество субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы экономика была более независимой. В том числе сегодня как никогда у нас развивается производственный бизнес, для которого также предусмотрена хорошая государственная поддержка», – подчеркнул директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.