Забег «Спортивный Липецк» состоится в воскресенье в областном центре. Он пройдёт уже во второй раз. Дистанция та же – 3 километра, но маршрут новый. Изменилось место финиша, теперь забег завершится не на Городище, а на пляже.

К спортивной молодёжи снова присоединится заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. После финиша на пляже будет организована заминка после бега, которую проведёт кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Валерия Ситникова.

Этот забег – последняя тренировка перед липецким полумарафоном, который пройдёт 30 мая.

«Липчане регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные проекты и вовлекать её больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.