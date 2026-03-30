Подготовку к посевной в Липецкой области обсудили на оперштабе под председательством Оксаны Лут

Подготовка к посевной кампании 2026 года стала основной темой заседания оперативного штаба под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, состоявшегося в правительстве Липецкой области. Регион выбран как один из ключевых в сельском хозяйстве. В частности, в прошлом году липецкие аграрии собрали почти 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что намного превысило показатель предыдущего года, и рекордный миллион тонн масличных культур.

«Спасибо за высокую оценку Липецкой области. Сельское хозяйство региона является высокотехнологичной сферой, и благодаря этому достигаются высокие результаты. По производству ряда наименований сельхозпродукции мы в лидерах в стране. Будем и дальше прилагать усилия, чтобы развивать отрасль», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Представители различных ведомств и других регионов присоединились к оперштабу по ВКС. Отмечено, что в этом году планируется увеличение посевных площадей в стране в целом и под некоторыми культурами. Также речь шла о состоянии озимых, о выполнении планов использования семян отечественной селекции и расширении применения беспилотных авиационных систем и самоходных машин с автоматизированными системами управления.

В Липецкой области в этом году посевная площадь составит около 1,4 млн гектаров. В настоящее время регион обеспечен в полном объеме или с превышением показателей семенами, удобрениями, средствами защиты растений. Готовность тракторов и оборудования составляет 91%. Выход техники на поля планируется в первой декаде апреля.

Согласно прогнозам синоптиков, в апреле и мае на европейской части страны погода ожидается сухой и теплой. Температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы. Снежный покров на полях сойдет в начале апреля.