Основные направления подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020, которая была отложена на год из-за пандемии, проанализировали сегодня в администрации Липецкой области участники заседания региональной комиссии. Совещание провел заместитель руководителя области Александр Рябченко. В совещании приняли участие представители исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных служб и ведомств, органов местного самоуправления, силовых структур.

Открывая заседание, Александр Рябченко, отметил, что большинство показателей, собираемых во время переписи населения, невозможно получить из других источников информации.

«Итоги предстоящей переписи дадут уникальную информацию о числе и структуре домохозяйств, национальном составе, уровне образования населения страны», – сказал Александр Рябченко. Он добавил, что на основе этих результатов будут разрабатываться социальные программы, распределяться бюджетные средства, господдержка, приниматься решения о строительстве поликлиник, школ, детских садов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Липецкой области будет создано 346 переписных участков, 2074 – счетных. К проведению переписи в регионе планируется привлечь 2444 переписчика, а также еще 366 человек в качестве 15-процентного резерва, проинформировала участников заседания заместитель руководителя Липецкстата Надежда Данилова.

Впервые при проведении переписи будут применяться цифровые технологии. Переписчики научатся работать с планшетами. Вся полученная информация загрузится в специальную цифровую аналитическую платформу, где пройдет обработка данных. Кроме того, жители области смогут самостоятельно ответить на вопросы онлайн-анкеты с компьютера на Едином портале государственных и муниципальных услуг, со смартфона в приложении «Госуслуги», а также на стационарном переписном участке и в центрах «Мои Документы». При этом у жителей будет возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора весь персонал будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками. Кроме того, рекомендуется привлекать для участия в переписи лиц, прошедших вакцинацию или имеющих антитела в защитных титрах. Помогать на всех этапах будут волонтеры. Около 380 добровольцев примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Уверен, липецкие волонтеры внесут значительный вклад в проведение всероссийской переписи населения».

Также на заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Липецкой области обсудили обеспечение безопасности переписчиков, сохранность планшетных компьютеров, переписных листов, рассмотрели ряд других актуальных вопросов.