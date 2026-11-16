Подлинность товаров и чеков липчане могут проверить с помощью смартфона

Узнать, не подделка ли купленный товар, проверить срок его годности или подлинность кассового чека можно с помощью бесплатных мобильных приложений. «Честный знак» позволяет проверить маркировку продуктов, лекарств, обуви, парфюмерии и других товаров. Достаточно отсканировать код на упаковке, чтобы узнать сведения о производителе и товаре. При обнаружении нарушений можно отправить жалобу.

«АТК» («Антиконтрафакт Алко») помогает проверить легальность алкогольной продукции по данным ЕГАИС. Приложение также позволяет узнать, имеет ли магазин право продавать алкоголь, и сообщить о нарушениях.

«Проверка чеков ФНС России» позволяет убедиться, что кассовый чек зарегистрирован в налоговой службе. Для этого нужно отсканировать QR-код на чеке. Если обнаружены нарушения или продавец не выдал чек, можно направить обращение в ФНС.

Все три приложения бесплатные. Они помогают покупателям самостоятельно проверять товары и защищать свои права.

«Покупатель должен быть уверен в том, что приобретает легальный и безопасный товар. Сегодня для проверки достаточно смартфона и нескольких минут. Такие цифровые инструменты помогают людям защищать свои права, а контролирующим органам — быстрее получать информацию о возможных нарушениях», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.