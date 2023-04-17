В ОМВД России по Добринскому району 24 марта обратилась 36-летняя гражданка с сообщением о краже денежных средств в сумме 8000 рублей.

Женщина сообщила, что накануне в с. Большая Плавица в доме собралась компания людей для совместного времяпрепровождения и распития спиртных напитков, где была и потерпевшая со своей подругой. Придя домой, в кошельке она не обнаружила 8000 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий установлена подозреваемая в совершении кражи. Ею оказалась неработающая 45-летняя местная жительница – подруга потерпевшей.

Они вместе находились в данной компании, и когда потерпевшая попросила подержать её сумочку, а сама отлучилась, подозреваемая похитила из сумочки подруги 8000 рублей. Похищенные деньги подозреваемая вернула потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.