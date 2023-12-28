С рабочим визитом в Добринском районе побывала делегация из «Особой экономической зоны «Липецк» в лице директора центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области Елены Сушковой, руководителя направления регионального развития Михаила Путилина и менеджера по сопровождению региональных проектов Владимира Щипотина.

Знакомство с инвестиционным климатом Добринского района началось с посещения производственной площадки мясоперерабатывающего предприятия «Липецкие зори». Здесь гостей встретили глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Галина Демидова.

Генеральный директор предприятия Сергей Рыженков рассказал гостям, что возглавляемое им производство на бизнес-карте Липецкой области появилось в 2019 году.

А два года спустя эта динамично развивающаяся компания пришла в Добринский район. Производственной базой стала территория бывшей заготконторы.

До прихода инвесторов производственные помещения заготконторы изрядно обветшали и требовали реконструкции. Этим и занялось новое предприятие.

Как рассказал Сергей Иванович, «Липецкие зори» специализируются на производстве сырокопченых колбас. Сейчас здесь трудятся более 30 человек. Но с дальнейшим полноценным запуском всего производства штатная численность работающего персонала увеличится до 100 человек. Открытие «Липецких зорь» в Добринке по официальным прогнозам гендиректора предприятия Сергея Рыженкова планируется примерно в середине 2024 года. Но уже сейчас ассортимент продукции впечатляет. Производители занимаются изготовлением деликатесной группы копченостей, некоторых видов колбасных изделий, они в дальнейшем поставляются не только в торговые точки Добринки и нашего района, но и по всей Липецкой области, другим регионам России и даже за границу.

Руководитель предприятия рассказал гостям и о том, что здесь созданы хорошие условия для работы. Оказывается помощь участникам специальной военной операции. В качестве гуманитарной помощи бойцам отправляется, в том числе, и собственная продукция предприятия. «Липецкие зори» активно идут навстречу жителям Добринского района по копчению домашней курицы и свинины.

С.И. Рыженков поблагодарил администрацию Добринского района в лице А.Н. Пасынкова, Г.М. Демидовой за всяческую поддержку и оперативное решение возникающих вопросов. В свою очередь, руководитель муниципалитета отметил, что в развитии предприятия заинтересована и администрация района, так как это и новые рабочие места, и солидные отчисления в бюджет.

Затем в рабочем кабинете А.Н. Пасынкова было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимодействии между «Особой экономической зоной «Липецк» и администрацией Добринского района в рамках решения задач, направленных на реализацию совместных программ и проектов в сфере социально-экономического развития Липецкой области и нашего муниципалитета. Соглашение предполагает создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Добринского района, содействие развитию государственно-частного партнерства, реализацию мер, направленных на создание и развитие проектов туристической инфраструктуры. Соглашение охватывает инвестиционные проекты, реализуемые в Добринском районе (от 20 миллионов рублей) в промышленном производстве, переработке сельхозпродукции, оказании логистических услуг, региональном туризме.

После подписания соглашения А.Н. Пасынков поздравил свою коллегу и заверил, что администрация Добринского района будет тесно взаимодействовать с ОЭЗ «Липецк» и, в том числе, с центром развития инвестиционного потенциала Липецкой области. Финалом рабочей встречи стало посещение музея хлеба.