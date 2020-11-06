Подписан паспорт готовности Липецкой области к отопительному сезону

Липецкая область получила паспорт готовности региона к зиме в срок. Документ подписан Верхне-Донским управлением Ростехнадзора. Это означает, что котельные, дома, тепловые сети всех городов и районов полностью готовы к отопительному периоду 2020-2021 годов. Паспорт готовности – обязательный документ, который позволяет муниципальным образованиям получать энергоресурсы в течение отопительного сезона.

Подготовка к зиме в Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова началась сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Общий объём инвестиций в подготовку объектов топливно-энергетического комплекса области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов составил почти четыре миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда – ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций.

В целом, подготовка к отопительному сезону в регионе прошла в штатном режиме. С середины мая представители органов власти, профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций выезжали в каждый район, где оценивали подготовку к новому отопительному сезону. Проведено два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей, капитально отремонтировано и заменено 18,2 километра. В межотопительный период была произведена подготовка котельных и центральных тепловых пунктов.

Управляющие компании провели комплекс профилактических работ, в частности, промывку внутридомовых систем отопления, а также их испытания на прочность. Это обязательное условие для получения паспорта готовности объекта. За это время Государственной жилищной инспекцией Липецкой области было выявлено почти две тысячи нарушений. Большая часть из них уже устранена, по остальным – материалы переданы в прокуратуру.

Согласно решениям органов местного самоуправления, в учреждениях образования, культуры, спорта и здравоохранения региона отопительный сезон стартовал 29 сентября. Жилой фонд начал получать тепло с 15 октября.