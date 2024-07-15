Между Елецким государственным университетом имени Ивана Бунина и агропромышленными предприятиями Липецкой области подписано соглашение о создании в 2025 году образовательно-производственного кластера «АгроХимБиоТех». В нём будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков по программе среднего профессионального образования.

В Липецкой области в рамках федеральной программы «Профессионалитет» уже работают четыре кластера: «Металлургия», «Цифровое машиностроение», «Здравоохранение», «Цифровизация и энергетика». В них задействована почти половина учреждений среднего профобразования, отметили в управлении образования и науки Липецкой области. Каждый кластер получил федеральную поддержку в размере 100 миллионов рублей на закупку учебно-производственного оборудования.

В создании учебно-производственного комплекса «АгроХимБиоТеха» в ЕГУ примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Партнёрами по «Профессионалитету» станут компании «Агрофирма Елецкий», «Лебедяньмолоко», «Семенной завод КВС», «Сингента Продакшн», «УК ЭксОйл групп», «Пэтэксперт» и «Агроснабсахар».

«Из кластеров «Профессионалитета» выходят специалисты, максимально подготовленные к работе за счёт практикоориентированного обучения, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – При этом образовательные организации получают возможность улучшить материально-техническую базу за счёт федеральных средств».