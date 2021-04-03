Состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Ассоциацией «Совет муниципальных образований Липецкой области» и Главным управлением МЧС России по Липецкой области.

Оно направлено, прежде всего, на совершенствование работы по реализации общих интересов и выполнения совместных задач.

Основной целью взаимодействия является создание благоприятных условий для реализации мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Липецкой области, повышение эффективности деятельности в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. А также обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе по предупреждению, выявлению и устранению правонарушений в указанных областях.

В рамках соглашения планируется совместная подготовка информационных материалов, организационно-методическая и разъяснительная работа в органах местного самоуправления, проведение «круглых столов», семинаров-совещаний, конференций и других общественных мероприятий, направленных, в первую очередь, на широкое информирование населения о необходимых мерах безопасности.