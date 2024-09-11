Читайте нас в

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с участником кадровой президентской программы «Время героев» Романом Балашовым посетил Главное управление МЧС по Липецкой области. На базе главка работает Центр управления в кризисных ситуациях.

«Пообщались со спасателями, диспетчерами. Обсудили, какие принципы работы Центра можем применить при создании подразделения по отслеживанию и предотвращению угроз в регионе. Сейчас готовим для него помещение, закупаем оборудование», – отметил глава региона.

В состав подразделения войдут силовые структуры и экстренные службы: помимо МЧС – УГПСС, МВД, Росгвардия, служба 112, а также Центр управления регионом и сотрудники облправительства.

«Это будет постоянно действующий штаб для координации деятельности служб и ведомств, отвечающих за безопасность. Он позволит не только эффективно устранять возможные последствия происшествий, но и предотвращать различные угрозы», – комментирует губернатор.