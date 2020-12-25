Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства).

По данным следствия, в сентябре этого года подросток проходил мимо дома в поселке Газопровод Елецкого района и увидел мотоцикл своего знакомого с ключом в зажигании, решив его угнать. Мать владельца мотоцикла в это время наблюдала за транспортным средством из окна квартиры, но подросток не растерялся и сказал, что собирается перегнать мотоцикл по просьбе ее сына. В итоге он выкатил его со двора и отправился кататься.

Угнанное транспортное средство он вернул вечером того же дня, поставив мотоцикл у квартиры его владельца. За время пропажи собственник успел заявить об угоне в правоохранительные органы, в связи с чем подростка задержали.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем его вина подтверждается собранными доказательствами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5лет.

Кроме того, следствием установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению подростком преступления. Следователем внесено представление в адрес должностных лиц, ответственных за предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, с целью устранения недостатков в работе.