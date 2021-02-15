Липецкий подросток получил сильнейший удар током на крыше железнодорожного вагона. Состояние ребёнка крайне тяжёлое. За его жизнь борются медики, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

В субботу, 13 февраля, на крыше железнодорожного вагона мощный удар током от контактной сети получил 14-летний подросток. Трагедия произошла вечером в районе Дачного. С сильнейшими ожогами и травмами пострадавший в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован в Липецкую областную детскую больницу. За его жизнь борются медики.

Несмотря на постоянные предупреждения о том, что объекты РЖД – зона повышенной опасности, напоминание правил поведения на путях, переездах, рядом с опорами и проводами, ежегодных потерь избежать, к сожалению, не удаётся.

В группе риска – дети и подростки. Чаще всего несчастья с ними случаются во время хождений по путям (да еще и в заглушающих звук приближающего состава наушниках и капюшонах), перехода через полотно перед движущимся поездом, попыток залезть на платформу или спрыгнуть с неё. И, конечно, особый «шик» и одновременно смертельно опасный трюк – проезд на крыше вагона или автосцепке.

Сообщений о бедах, подобных той, что произошла в Дачном, предостаточно по всей стране. Осенью прошлого года при таких же обстоятельствах погиб 17-летний парень в соседней Воронежской области. Аналогичные трагедии фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Мурманской области, Приморье и многих других регионах.

Что толкает ребят на откровенно безрассудные поступки – жажда приключений, желание доказать друзьям крутость и бесстрашие, современная подростковая мода? Не зря же в этой среде изобретены специальные термины «зацепинг» и «электричинг». Трудно поверить, но иногда девочки забираются на крышу вагонов ради …необычного селфи.

Очевидно, мало кто из отчаянных смельчаков помнит в такие моменты, что развлечение крайне опасно. Прежде всего, из-за высокого напряжения контактной сети: на железной дороге оно составляет 27,5 тысячи вольт. Дуговой разряд и ожоги можно получить, просто приблизившись к проводам на расстояние менее двух метров. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга, способная нанести не совместимые с жизнью травмы. На электрифицированных участках ни в коем случае нельзя подниматься на опоры, прикасаться к спускам, идущим от опор к рельсам, приближаться к лежащему на земле проводу на расстоянии ближе 8 метров.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают ребят не рисковать ради сомнительной «славы», включать разум и инстинкт самосохранения. Родителей убедительно просят объяснить ребятам смертельную опасность игры с судьбой на железной дороге и, конечно, более внимательно относиться к тому, чем их дети занимаются в свободное время.