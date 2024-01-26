Центр по работе с трудными подростками «Выше крыши» планирует открыть на своей базе театр. На это будут направлены средства президентского гранта. С помощью творчества в театре планируют социализировать юношей и девушек от 13 до 16 лет, проводить с ними мастер-классы, репетиции, уроки по сценической речи и актерскому мастерству.

«Проекты, в которых работают с подростками, особенно, с трудными, – большая ценность для региона. Они направляют энергию детей в творческое русло, помогают ребятам социализироваться, найти себя и встретить друзей. Прекрасно, что президентские гранты помогают воплотить в реальность такие начинания», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В новом театре для подростков планируют провести также экскурсию за кулисы драматического театра Липецка, показать гримерки, цех костюмов. Главным событием должна стать собственная преьмера – постановка по пьесе липецкого драматурга Александра Пономарёва «Карлсон, который живёт в подвале».