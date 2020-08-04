Подросток в Лебедяни получил ожоги от удара током на стройплощадке

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов 13-летним подростком на стройплощадке в городе Лебедяни.

По данным следствия, днем 3 августа 2020 года подросток, находясь на стройплощадке многоквартирного дома по улице Школьной в Лебедяни, получил удар электрическим током от находившейся под напряжением бетономешалки. В тяжелом состоянии подросток был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

В ходе проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: СУ Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.