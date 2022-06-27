Комиссия Липецкого УФАС России приняла решение о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений об ООО «Жилкомсервис-Тербуны». Данная строительная компания на 3 года отстранена от дальнейшего участия в конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Подрядчик не выполнил капитальный ремонт фасада и системы электроснабжения дома № 35 по ул. Ленина с. Измалково. В результате чего было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке, кроме того, ООО «Жилкомсервис-Тербуны» предъявлены штрафы.

Капитальным ремонтом в этом доме займется уже другая организация.

ФКР Липецкой области предпринимает все возможные меры, чтобы капитальный ремонт домов выполнялся качественно, в срок и только добросовестными организациями. Инженеры-кураторы Фонда на постоянной основе отслеживают соответствие фактических сроков выполнения работ подрядными организациями со сроками, указанными в договоре. По факту выявления нарушений юридическая служба ведет претензионную работу с подрядными организациями. Также ФКР благодарит активных граждан, которые участвуют в контроле сроков и качества капитального ремонта.

Напомним, в 2022 году это второй подобный случай. В феврале в реестр недобросовестных подрядных организаций Липецкое УФАС включило ООО «Фирма-Дека» за срыв сроков капремонта крыши дома по адресу г. Липецк, ул. Смыслова, д. 1.