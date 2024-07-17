Дорожное агентство Липецкой области расторгло контракт с ООО «Мостоотряд-13» на ремонт моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге Вербилово – Грязное – Боринское. Решением управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Восстановление переправы в селе Грязное началось в сентябре прошлого года. Согласно контракту, объект должны были сдать в октябре 2024 года. С организацией регулярно связывался куратор, в адрес подрядчика неоднократно поступали обращения от местных жителей. Однако с середины мая работы на мосту приостановлены. Систематическое нарушение графика, ненадлежащее исполнение обязательств послужили основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке, пояснили в Дорожном агентстве. Теперь Дорожное агентство готовит к запуску повторную конкурсную процедуру на ремонт моста через ручей Ериловка. Новому подрядчику предстоит обновить переправу до конца 2025 года.

«Мы не раз предупреждали компании, берущие на себя обязательства по ремонту и строительству объектов в Липецкой области, что будем тщательно контролировать ход работ, их качество и соблюдение сроков. Мы свои обещания держим. Кто не старается соответствовать заявленным ожиданиям – попадает в реестр недобросовестных поставщиков услуг и больше не участвует в конкурсах на выполнение работ в регионе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.