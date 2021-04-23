Подрядчик решил перенести перекрытие улицы Зегеля на следующую неделю, сообщает пресс-служба администрации города Липецка.

По словам представителя подрядной организации, это связано с погодными условиями – на выходных ожидаются дожди. При этом он заверил, что перенос даты начала ремонта не скажется на сроках, он так же обязуется выполнить полный объём работ летом. О точной дате будет сообщено дополнительно, ожидается, что проезд ограничат в ночь с 26 на 27 апреля.

Напомним, улицу Зегеля для проведения работ планировали перекрыть в ночь с 23 на 24 апреля. Специалисты профильных департаментов администрации города уже проработали варианты объезда ремонтируемой магистрали и изменения в схемы движения городских автобусов. Они начнут действовать с первого дня введения ограничения проезда.

Как известно, ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также на всем её протяжении специалисты заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.