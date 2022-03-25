Прокуратура Воловского района Липецкой области проверила исполнение муниципального контракта при реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Установлено, что 31.05.2021 между МАУ ДО ДЮСШ с. Волово и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству площадки-основания под физкультурно-оздоровительныыый комплекс открытого типа в с.Волово стоимостью 3 228 080, 49 руб.

Работы должны были быть закончены 31.05.2021.

Однако подрядчик не исполнил принятые на себя обязательства.

По состоянию на 22.07.2021 подрядная организация фактически выполнила менее 20% работ, предусмотренных контрактом.

В этой связи в адрес директора подрядной организации прокурор внс представление, а также возбудил дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 Ко АП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.