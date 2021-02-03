Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по обращению главного врача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по вопросу нарушения федерального законодательства в сфере закупок.

Установлено, что 19.02.2020 между ГУЗ «ЛОКБ» и ООО «Стройтехотдел» был заключен контракт на ремонт хирургического отделения на сумму 15 644 200,95 руб. со сроком исполнения до 31.07.2020.

Однако подрядчик нарушил сроки исполнения контракта, в результате чего интересам лечебного учреждения и населению области был причинен существенный вред, так как хирургическое отделение не имело возможности работать в полную мощность.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в отношении юридического лица и его руководителя прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в мировой суд.