Подрядчик вернет в бюджет Липецка 14,5 миллионов рублей за некачественную работу в сквере у Комсомольского пруда

Решение арбитражного суда по иску о благоустройстве территории у Комсомольского пруда вступило в законную силу. Подрядчику (ООО «Доминант»), некачественно выполнившему работы по благоустройству сквера у Комсомольского пруда, предстоит вернуть в городской бюджет 14,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иск к подрядчику управление строительства Липецка подало еще в прошлом году. На “свежеблагоустроенном” объекте были выявлены многочисленные нарушения. Местами разрушилось и просело плиточное покрытие тротуаров, отслоилась краска с поверхности подпорных стенок. Кое-где разрушились бордюрные камни и покрытие пристани и т.д.

Компания «Доминант» обязалась устранить недостатки в срок до 30 апреля 2019 года, однако так и не выполнила работы.

До сих пор пространство находится в полузаброшенном состоянии. Здесь не только разрушается былое «благоустройство», но и орудуют вандалы – они повредили малые архитектурные формы, спортивное и детское оборудование разбили ландшафтные светильники, сожгли урны и сиденья лавочек. По каждому зафиксированному факту вандализма направлялись заявления в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. При этом до вынесения решения судом устранять некачественно выполненные работы и восстановить поврежденное имущество не представлялось возможным, так как по делу проводились судебно-строительные экспертизы. Теперь ситуация должна измениться. После поступления средств в казну на поиск подрядчика, который исправит недочёты, планируют объявить торги.

Напомним, что работы по благоустройству территории стоили порядка 57 миллионов рублей. По контракту, у Комсомольского пруда должны были заменить плитку, светильники и лавочки, установить подпорные стены вокруг клумб и зелёных насаждений, смонтировать детскую и спортивную площадки с тренажёрами и теннисными столами.