Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению главы администрации сельского поселения Долгоруковский сельсовет о нарушении подрядной организацией своих обязательств по муниципальному контракту.

Установлено, что 3.03.2020 администрация сельского поселения заключила с ООО «РИТТЕР» муниципальный контракт стоимостью 3,3 млн. руб. на выполнение работ по созданию и обустройству парка отдыха в с. Долгоруково.

Срок выполнения работ установлен с 10.05.2020 по 31.07.2020.

Однако подрядчик не исполнил вовремя принятые на себя обязательства. На отчетный период работы были выполнены только 30,5%.

По результатам проверки в отношении руководителя ООО «РИТТЕР» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

На основании акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 162 тыс. руб.

По результатам рассмотрения внесенного в адрес руководителя подрядной организации представления виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время основной объем работ, за исключением сезонных (посев газона), выполнен.