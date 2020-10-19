Подрядчика, который взялся за ремонт дорог в Измалковском районе, оштрафовали

В рамках надзора за соблюдением законности на подведомственной территории прокуратура Измалковского района выявила факт нарушения подрядной организацией принятых на себя обязательств по муниципальному контракту на ремонт местных дорог.

27 мая 2020 г. между ООО «Технологии строительства» и отделом ЖКХ, дорог и транспорта администрации муниципального района был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 2 350 246,08 руб.

Однако подрядчик в срок, предусмотренный контрактом, принятые на себя обязательства не исполнил.

Нарушение условий контракта стало основанием для возбуждения в отношении главного инженера подрядной организации дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо оштрафовано в размере 75 тыс. рублей, сообщает прокуратура Измалковского района.