Прокуратура Липецкого района провела проверку соблюдения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что в марте 2020 г. в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» между МБОУ СОШ с. Сырское и обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту школьного спортивного зала.

Несмотря на предусмотренный до 31 июля 2020 г. срок выполнения работ подрядчик контрактные обязательства своевременно не исполнил.

По постановлению прокурора юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности) с назначением штрафа в размере более 1,8 млн рублей.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования спортивный зал сдан в эксплуатацию.