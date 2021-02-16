Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку по обращению и.о. главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №9» по вопросу нарушения федерального законодательства в сфере закупок.

Установлено, что 28 февраля 2020 года медицинское учреждение заключило с ООО «Риттер» государственный контракт на выполнение работ по реконструкции своего здания.

Подрядчик обязался выполнить все строительно-монтажные работы в срок до 1 июля 2020 года качественно, без отклонений от технических регламентов.

Однако ООО «Риттер» не исполнило принятые на себя обязательства, что привело к затягиванию сроков исполнения обязательств по контрактам, заключенным медицинскими учреждениями с другими подрядчиками.

В этой связи в отношении ООО «Риттер» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности).

На основании акта прокурорского реагирования юридическое лицо оштрафовано в размере 4 млн. 97 тыс. 581 рублей.