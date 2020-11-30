Подрядчики попрощались с Центральным пляжем в Липецке до следующего года

На Центральном пляже подрядчики выполнили все виды работ, запланированные на этот год. Общественное пространство серьёзно преобразилось, сообщают в пресс-службе администрации г. Липецка.

Здесь появились велодорожки, велопарковки, каждая на четыре секции, деревянные и бетонные лавочки, контейнерная площадка и санитарно-технический модуль. В зоне отдыха установлены перголы – навесы для защиты от солнца, а также оборудован павильон для медработника и охраны.





Одновременно строители завершили устройство остановки общественного транспорта и асфальтобетонного покрытия объездной дороги первого мостового перехода и разворотной автобусной площадки. Кроме того, на километровом участке за памятником народовольцам появились большие бетонные клумбы, подпорные стенки которых выполняют функции лавочек, здесь же вдоль проезжей части установлено более 70 опор освещения.

Благоустройство общественного пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится в 2021 году. В рамках очередного этапа на пляже смонтируют освещение, установят павильоны по продаже питания, питьевые фонтанчики, зоны для переодевания, пространство оборудуют системой видеонаблюдения, а на береговой линии обновят песок.

Работы планируют выполнить к началу нового купального сезона.