«Подшивки берегу как память»

Мария ТРОФИМОВА, п. Добринка:

— Очень люблю свой родной край и нашу газету, которая за долгие годы тоже стала для меня родной и близкой. Помню всех журналистов, работавших в районной газете в 70-80-х годах, со многими была связана по работе, когда трудилась в налоговой службе, управлении сельского хозяйства… Более того, храню дома подшивки районки за много лет. Они лежат на чердаке, аккуратно перевязанные веревочкой — выбрасывать рука не поднимается. В них — вся жизнь района.

А началась дружба с районной газетой еще в далеком детстве, когда ее выписывали мои родители Дмитрий Петрович и Ирина Васильевна Поповы. Кстати, оба родились еще до революции и в силу разных причин не смогли получить образование, то есть были совсем неграмотными. А газету выписывали ради нас, детей. Помню, мы вслух читали ее папе и маме, а они внимательно слушали.

Прошло время, и я сама уже стала подписчицей «Добринских вестей». В них мне интересно все: сельскохозяйственные, производственные, культурные новости, да и в целом жизнь нашего округа, как его теперь называют. Многих героев ваших публикаций знаю лично. Всегда радуюсь успехам земляков, их достижениям и наградам. Горюю, когда читаю некролог по поводу ухода из жизни знакомого человека.

Словом, все местные новости можно узнать только в нашей газете. С недавних пор стала выписывать ее электронную версию. Очень удобно: получаю ее раньше печатной и никогда не удаляю с компьютера уже прочитанные номера, иногда возвращаюсь к ним еще раз.

А недавно у меня чуть было промашка не вышла. Открываю свежий номер «Добринских вестей» и читаю: «Кто забыл подписаться на газету на второе полугодие 2026 года?». Сердце захолонуло: я забыла! И бегом в редакцию — продлять подписку. Так что в очередную среду, как обычно, получила на электронную почту новый выпуск.