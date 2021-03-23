К работам возле памятника героям-авиаторам, расположенного на одноимённой площади в Липецке, уже приступили. Специалистам предстоит смонтировать здесь металлогалогенные лампы, которые будут подсвечивать как самолёт, так и фигуры погибших лётчиков липецкого авиацентра Сергея Шерстобитова и Леонтия Кривенкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

– В ночное время суток подсветка будет освещать площадь пурпурным цветом. Данный оттенок выбран не случайно – такие лампы уже устанавливалась в районе памятника, однако со временем вышли из строя и их пришлось заменить на белые, – отметил и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.

Так, первую лампу мощностью 400 ватт специалисты уже установили, монтаж второй, мощностью 250 ватт, начнут в ближайшие часы. Стоит отметить, что при выборе мест для их расположения сотрудники «Липецкгорсвета» учитывали растущие здесь зелёные – Чтобы подсветка не закрывалась ветками деревьев и кустарников, мы решили расположить лампы на опоре освещения рядом с авиацентром, там, где раньше располагались старые прожекторы, – подчеркнул Павел Звонарёв.

Как известно, памятник героям-авиаторам на одноименной площади установили в 1969 году. Тогда он представлял собой самолёт МиГ-19, поставленный на высокий постамент. В 2003 году, к 300-летию Липецка, его дополнили – рядом установили памятник погибшим лётчикам липецкого авиацентра Сергею Шерстобитову и Леонтию Кривенкову, которые в 1968 году ценой своих жизней увели горящий бомбардировщик Як-28 от жилых кварталов Липецка.