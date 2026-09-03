Подведены итоги акции «Семья — семье»

В Добринском округе подвели итоги традиционной ежегодной благотворительной акции «Семья — семье», которая проводилась в нашем муниципалитете с 1 августа. Её организатором выступил коллектив филиала №4 ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области».

— Цель данной акции, — говорит директор филиала Ольга Малыхина, — помочь детям достойно пойти в школу. В акции в акции приняли участие руководители округа, представители нашей и других организаций, активисты Добринского отделения Союза женщин России индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители нашего муниципалитета.

Слова благодарности от организаторов акции прозвучали в адрес отделения Союза женщин России (приняли участие предприниматели: Е.А. Беляева, В.Н. Полянских, О.Д. Пустовалова, Г.И. Дрожжина), управления финансов, отдела образования, Центра «Мои документы», Добринского сахарного завода, СПК «Агроном» (В.Ф. Стрельников), добринских волонтёров, Демшинского и Среднематрёнского теротделов, предпринимателя Аяса Формана Оглы и других.

Общими усилиями были подготовлены 48 ранцев в каждом из которых были тетради, карандаши, пеналы, альбомы для рисования. Первые ранцы получили будущие первоклассники, а также ребята из семей, нуждающихся в поддержке.

От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова в мероприятии участвовала его заместитель Ирина Рязанцева.

— Очень приятно было видеть, — сказала после вручения ранцев Ирина Борисовна, — как первоклассники и более старшие ребята с интересом рассматривали содержимое своих школьных портфелей. В свою очередь хочу пожелать терпения родителям, старания и усердия в учёбе нашим виновникам торжества — первоклашкам и всем школьникам. Уверена, что наша добрая акция будет стартом для хороших результатов у ребят в получении новых знаний.