Липчане подвели итоги регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях приняли участие 221 конкурсант из 34 организаций региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 128 человек стали победителями по 30 компетенциям. В сравнении с 2018 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 3,3 раза. Число компетенций возросло 2,5 раза.

Нынешний чемпионат прошел по 30 компетенциям, в том числе по 14 компетенциям для школьников. Среди них были «Столярное дело», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Фотограф – репортер», «Флористика», «Гончарное дело» и другие. «Вы все победители, потому что не боитесь участвовать, пробовать силы в конкурсах, показываете пример другим. Уверена, глядя на ваши успехи, еще больше жителей Липецкой области захотят последовать за вами. Особая благодарность – наставникам, которые поддерживают, направляют, мотивируют, помогают достигать целей, учат побеждать», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Победителям вручили ценные подарки, медали, грамоты, сертификаты. Они примут участие в VIII Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который пройдет 7-13 августа этого года в Москве. «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач областной власти. Мы стремимся, чтобы все без исключения жители региона могли улучшить качество жизни и получить необходимые навыки для активной социальной адаптации», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.