Чемпионат Липецкой области по пулевой стрельбе состоялся на базе стрелкового комплекса спортивной школы олимпийского резерва имени А.М. Никулина. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона.

За звание лучших стрелков региона боролся 81 спортсмен, в том числе четыре мастера спорта международного класса, 13 мастеров спорта, 23 кандидата в мастера спорта, а также семь членов сборной России (взрослый и юниорский состав). Победители и призеры названы в шести упражнениях по стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета.

«Победы наших спортсменов и проведение в Липецкой области представительных турниров очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.