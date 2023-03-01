Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоялся в спорткомплексе «Атлант» в Липецком районе. Масштабный спортивный праздник собрал 23 команды региона. Среди участников были представители органов исполнительной власти, спортивных и общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного и дополнительного образования, промышленных предприятий, органов местного самоуправления и многие другие любители спорта и физической культуры.

В программу фестиваля вошли испытания (тесты) комплекса ГТО, соответствующие VI, VII, VIII, IX возрастным ступеням. Это подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание на 50 метров, стрельба из «электронного оружия» из положения сидя с опорой локтей о стол (дистанция 10 метров).

«Комплекс ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации и воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни», – считает руководитель региона Игорь Артамонов. Итоговые протоколы фестиваля будут доступны на официальном сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области по ссылке.