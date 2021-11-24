Итоги конкурса «Литературная Липецкая земля в комиксах» подвели в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Конкурс стал частью всероссийского челлендж-проекта Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. Всего на него поступило 16 работ липчан от 7 до 47 лет. Они посвящены известным поэтам и писателям, имена которых связаны с Липецкой землей. Несколько авторов проиллюстрировали их произведения.

Жюри выбрало победителей в трех возрастных категориях. В самой младшей – до 12 лет – лучшим стал Матвей Бурков с комиксом «Прогулка по Липецку». В номинации «13–18 лет» самые высокие оценки получила работа «М. Пришвин «Журка» Анастасии Семеновой. Победителем в старшей возрастной группе стала Наталия Жукова с рисованной историей «Мой путь к Марине Цветаевой».

«Такие конкурсы очень важны для школьников, они помогают юному поколению повысить знание родного языка и русской литературы, научиться чтить нашу великую культуру и традиции», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Победители и призеры получили дипломы от Российской государственной библиотеки для молодежи и ценные подарки от спонсоров регионального конкурса. Их работы отправятся в Москву на торжественное завершение проекта, которое пройдет в РГБМ в декабре. По итогам будет издан сборник рисованных историй и виртуальная карта «Литературной России в комиксах». В них войдут лучшие работы от каждого региона-участника. Также будет сформирована передвижная выставка комиксов, которая отправится в путешествие по стране с остановками в библиотеках-партнерах.

В рамках конкурса в библиотеке прошла неделя литературных комиксов. За несколько дней фестиваля гости и читатели познакомились с жанром комикса, узнали о нем много интересного, побывали на выставке работ участников, посетили увлекательные лекции, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия. При поддержке читателей и гостей в фондах библиотеки появились новые издания графических историй. Со временем они будут пополняться.