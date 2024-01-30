Итоги регионального конкурса построек Minecraft «Липецк – мой дом», приуроченного к 70-летию Липецкой области, подведены в Центре цифрового образования детей «IT-куб» областного Центра дополнительного образования. Участие в нем приняли более 70 юных программистов. Они представили известные локации Липецкой области в стиле известной компьютерной игры.

Популярными локациями стали Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, железнодорожный вокзал, семейный парк «Кудыкина гора», сквер Маркова, Областной центр культуры, народного творчества и кино, памятник Петру I, храм-часовня Петра и Павла, памятник «Пушки», Липецкий Дом музыки, мемориальный комплекс на площади Героев в Липецке, Городской Дворец культуры. Победители и призёры награждены дипломами и медалями. Участники, чьи работы соответствовали критериям, но не попали в число призёров, отмечены сертификатами.

«Учреждения ИТ-образования Липецкой области предлагают необычные форматы, которые позволяют подросткам проявить свои знания и воображение. Такие инициативы способствуют популяризации технического творчества, развитию конструкторской мысли и абстрактного мышления у детей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.