Итоги публичного конкурса «Признание» подведены в Липецкой области. Имена девяти победителей определили сегодня. Они получат денежные премии в соответствии с постановлением правительства региона.

Как сообщили в областном управлении культуры и туризма, в этом году победителями стали:

Номинация «Лучший хореографический коллектив»

1 место — образцовый коллектив студия народного искусства государственного театра танца «Казаки России» ОБУК «Театр танца «Казаки России», руководитель Сергей Тертычный;

2 место — образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Ромашки» МАУ ДО «Детская школа искусств» Задонского муниципального района, руководитель Наталья Зарочинцева;

3 место — заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области, ансамбль бального танца «Гармония» ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино», руководитель Фарида Узикова;

Номинация «Лучший вокальный коллектив»

1 место — народный коллектив, ансамбль русской песни «Раненбургские родники» МБУК Чаплыгинский многопрофильный межпоселенческий комплексный культурно-досуговый центр», руководитель Светлана Федорова;

2 место — заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области, народный ансамбль «Горицвет» МУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» Усманского муниципального района, руководитель Александр Дрютов;

3 место — фольклорный ансамбль «Туесок» МБУ ДО «Детская школа искусств №2 г. Ельца», руководитель Елена Знаменская;

Номинация «Лучший инструментальный коллектив»

1 место — образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок» МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города Ельца», руководитель Юлия Прокофьева;

2 место — ансамбль русских народных инструментов «Дружные ребята» МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» Усманского муниципального района, руководители Марина Малая и Ольга Путилина;

3 место — образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» МБУ ДО «Добринская школа искусств им. Н.А. Обуховой», руководитель Сергей Ганин;

Награждение победителей состоится завтра, 23 декабря, в 13:00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Областной публичный конкурс «Признание» был учрежден в 2020 году для любительских творческих коллективов региона. Конкурс проводится один раз в два года в открытой форме по трем номинациям. Организатором выступает управление культуры и туризма Липецкой области.