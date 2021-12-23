Итоги работы центра «Мой бизнес» подведены на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в ходе совещания с заместителем главы региона Сергеем Курбатовым. В рабочей встрече также принял участие начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков.

Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов представил результаты деятельности центра за 2021 год. Начальник Центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова отметила, что в этом году организовано участие в 11 выставках, обучил свыше 1500 слушателей, среди которых физические лица, заинтересованные в ведении собственного бизнеса, и действующие предприниматели. «Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом стала одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства во время пандемии», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональный центр инжиниринга и кластерного развития обеспечил участие 26 компаний в программе «Выращивание», разработал восемь программ модернизации и привлек в кластер «Долина машиностроения» 11 новых участников. Об этом сообщил начальник РЦИиКР Александр Шацких. 29 социальных проектов были реализованы про поддержке Центра инноваций социальной сферы Липецкой области. Начальник ЦИСС Евгений Ковалев отметил, что 194 предприятиям и физическим лицам, проявившим интерес к социальному предпринимательству, была оказана государственная поддержка. Заместитель начальника Центра поддержки экспорта Дмитрий Степанов на совещании подчеркнул, что в этом году обеспечено заключение 45 экспортных контрактов, организовано участие экспортеров в 17 международных выставках и бизнес-миссиях.

Офис центра «Мой бизнес» проконсультировал около 3 тыс. физических лиц и предпринимателей, составил 335 бизнес-концепций под социальный контракт. Начальник офиса Ольга Зиновьева рассказала о трех благотворительных акциях #МойБизнесПомогает, одна из которых – «Елка желаний» проходит в эти дни и продлится до 28 декабря. Кроме того, на сайте центра запустили виртуальную ярмарку самозанятых и программу «Бизнес-куратор». Также отмечалось, что в этом году повысилась узнаваемость бренда «Мой бизнес» Липецкой области. Ежедневное освещение активной работы позволило занять топовые позиции среди самых медиа-активных центров «Мой бизнес».

Участники рабочего совещания определили векторы дальнейшей работы центра и обсудили ряд новшеств, которые будут введены в 2022 году. Подводя итоги, Сергей Курбатов еще раз подчеркнул, что необходимо помочь бизнесу понять, какие меры поддержки будут для него оптимальны. «И оказывать их в комплексе, а не одиночно. Чтобы пришел микро-бизнес, займ получил, купил оборудование, нанял людей, стал сотрудничать с РЦИ – усовершенствовал производство, создал продукт, вышел с ним на маркетплейсы, а потом и на экспорт. Такая связка всех инфраструктур поддержки дает максимальный эффект для развития бизнеса», – добавил Сергей Курбатов.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.