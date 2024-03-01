Главные достижения за 2023 год и планы на 2024 обсуждали на коллегии по здравоохранению Липецкой области. По данным Липецкстата, снижение общей смертности населения в регионе составило 5,3%. Такие результаты во многом достигнуты за счет 100% обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших острые нарушения кровообращения или операции на сердце, их диспансерное наблюдение. Летальность в этой группе снизилась на 30%.

«Сфера здравоохранения — крайне важная и ответственная. Здесь сочетаются новейшие научные достижения и лучшие человеческие качества. Проблемы и задачи, которые возникают в здравоохранении, важно решать своевременно и точно. И в нашем регионе уже есть существенные результаты: липчанам стали доступны операции, которые раньше можно было сделать только в федеральных центрах. Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новые объекты, закупаем самое современное оборудование. Будем работать и дальше, чтобы повысить качество жизни», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За минувший год в регионе построили и ввели в эксплуатацию 12 ФАПов и 2 отделения общей врачебной практики, отремонтировали поликлиники в Хлевном и Добринке, детскую больницу в Липецком районе, закупили 2 томографа, 7 маммографов, 1 рентген-аппарат, 3 передвижных наркозно-дыхательных аппарата, 6 аппаратов УЗИ, закупили 78 машин и 2 автобуса в медорганизации области.

452 малыша родилось в Липецкой области благодаря тому, что их мамы передумали делать аборт. Будущих мам бесплатно консультируют юристы и психологи. Рассказывают о мерах поддержки — федеральных и региональных. Помогают с оформлением документов. Тем, кто долго не может забеременеть, по медицинским показаниям бесплатно проводят процедуру ЭКО. В прошлом году благодаря ей в Липецкой области появилось на свет 164 ребенка, из них 14 двоен и 2 тройни. Еще 12 малышей родилось у мам, которые долгое время не могли выносить малыша, но медики взяли их под особое внимание.

В 2023 году в Липецкую область удалось привлечь 256 новых врачей и 600 человек среднего медицинского персонала. Это на 90 врачей больше, чем в прошлом году. А сотрудников среднего медицинского персонала в регионе трудоустроилось на 100 человек больше, чем в 2023.