Подведены итоги районного этапа областной акции «Дорога глазами детей»

В сентябре–октябре 2020 года на базе детско-юношеского центра «Ритм» прошёл районный этап областной акции «Дорога глазами детей».

Участники от разных образовательных учреждений района (школ и детских садов) предоставили в общей сложности 117 творческих работ по следующим номинациям: художественно-изобразительное творчество (39 работы), декоративно-прикладное творчество (50 работ), литературное творчество (17 работ), медиатворчество (11 работ).

Участие принимали как индивидуальные, так и коллективные, а также семейные работы, отражающие различные темы безопасности дорожного движения. Работы участников акции представлены на тематической выставке в ДЮЦ «Ритм».

Чтобы определить победителей и призеров в каждой из номинаций, жюри оценивало глубину и оригинальность замысла, художественную выразительность, смысловую значимость отражённой в произведении дорожной ситуации и качество выполнения изделия.

Авторов лучших работ наградят грамотами отдела образования администрации Добринского района, а работы победителей будут направлены для участия в областном этапе акции «Дорога глазами детей».