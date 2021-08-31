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Свое дело на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России – 2021» презентовали 45 жителей Липецкой области. Часть из них защищала проекты в формате онлайн.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку молодых предпринимателей».

В состав экспертной комиссии вошли представители органов исполнительной власти, отраслевых управлений, руководители инфраструктур поддержки, общественных организаций и бизнеса региона. Они оценили проекты по критериям, установленным Положением о конкурсе, и определили победителей и финалистов в каждой номинации по наибольшей сумме набранных баллов.

– Интернет предпринимательство

Победитель: Евгений Струков, интернет-агентство

– С/х предпринимательство

Победитель: ИП Александр Бадулин, выращивание ягод

– Международное предпринимательство

Победитель: ИП Дарья Михайлова, консультации экспортеров и импортеров

– Предпринимательство в социальной сфере

Победитель: Сергей Выставкин, Центр семейной психологии

Финалист: ИП Карина Козлова, курсы иностранных языков

– Производство

Победитель: Михаил Тарасов, переработка отходов

Финалист: Константин Будаев, Добринский хлебозавод

Финалист: Виктория Котлярова, производство чипсов

– Торговля

Победитель: Дарья Маланина, салон грилей «ПАПА ЖГИ»

– Сфера услуг

Победитель: ИП Татьяна Дадашева, кофейня

Финалист: Алена Меренкова, бар

Финалист: Сергей Саввин, студия декора и флористики

– Самозанятые

Победитель: Елена Федотова, пошив женского нижнего белья

Финалист: Елена Пугач, организация малышников – досуга для детей дошкольного возраста

Финалист: Марина Малыхина, фотоуслуги

Все заявки победителей и финалистов будут направлены на федеральный этап конкурса. Награждение лучших участников регионального этапа конкурса состоится в ближайшее время.