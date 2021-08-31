Свое дело на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России – 2021» презентовали 45 жителей Липецкой области. Часть из них защищала проекты в формате онлайн.
«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку молодых предпринимателей».
В состав экспертной комиссии вошли представители органов исполнительной власти, отраслевых управлений, руководители инфраструктур поддержки, общественных организаций и бизнеса региона. Они оценили проекты по критериям, установленным Положением о конкурсе, и определили победителей и финалистов в каждой номинации по наибольшей сумме набранных баллов.
– Интернет предпринимательство
Победитель: Евгений Струков, интернет-агентство
– С/х предпринимательство
Победитель: ИП Александр Бадулин, выращивание ягод
– Международное предпринимательство
Победитель: ИП Дарья Михайлова, консультации экспортеров и импортеров
– Предпринимательство в социальной сфере
Победитель: Сергей Выставкин, Центр семейной психологии
Финалист: ИП Карина Козлова, курсы иностранных языков
– Производство
Победитель: Михаил Тарасов, переработка отходов
Финалист: Константин Будаев, Добринский хлебозавод
Финалист: Виктория Котлярова, производство чипсов
– Торговля
Победитель: Дарья Маланина, салон грилей «ПАПА ЖГИ»
– Сфера услуг
Победитель: ИП Татьяна Дадашева, кофейня
Финалист: Алена Меренкова, бар
Финалист: Сергей Саввин, студия декора и флористики
– Самозанятые
Победитель: Елена Федотова, пошив женского нижнего белья
Финалист: Елена Пугач, организация малышников – досуга для детей дошкольного возраста
Финалист: Марина Малыхина, фотоуслуги
Все заявки победителей и финалистов будут направлены на федеральный этап конкурса. Награждение лучших участников регионального этапа конкурса состоится в ближайшее время.