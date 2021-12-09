Церемония награждения лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», организованного Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития РФ, состоялась на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес».

«Социальные предприниматели удовлетворяют потребности и используют возможности, которые не видят другие, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Они внедряют инновационные идеи и продукты, решают важные социальные и культурные проблемы, и в то же время такой бизнес приносит прибыль».

В Липецкой области конкурс проводится с 2018 года. На этот раз он собрал более 30 участников, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества. В нынешнем году в регионе действуют 50 социальных предприятий, 26 из них представили свои проекты на конкурс. Также приняли участие и бизнесмены, у которых пока нет статуса социальных предпринимателей, но которые хотели бы его получить в следующем году.

Победителями регионального этапа конкурса стали:

ИП Литаврин Е.Г. с проектом «Просветительская деятельность со слабослышащими детьми в технической сфере»;

ИП Выставкин С.А. с проектом «Центр семейной психологии Выставкиной Т.А.»;

ИП Полякова Е.В. с проектом «Комплексная коррекция речи у детей в городе Ельце и соседних районах Липецкой области»;

ООО «Липецк-Неотложка +» с проектом «Специализированная бригада СМП»;

ООО «Спутник» с проектом «Азбука-игра «Дактиль»;

ООО «Архус» с туристско-экскурсионным проектом «Интерактивная экскурсия для школьников «О чем рассказала городская улица…»; ИП Завьялова Н.А. с проектом «Танцевальная студия Dance-MIX»;

ООО «Кружевной край» с одноименным проектом «Кружевной край – Елец».

ООО «Инновационный центр «Концепт» с проектом по производству краниальных ортезов для детей с врожденными пороками черепа.

АНО «Спутник» с проектом «Сказки про Липуню – Мастер классы».

Некоммерческое партнерство «Развитие социального предпринимательства Липецкой области» с проектом «Территория свободного движения в Липецкой области».

С напутствующими пожеланиями к участникам обратился начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Победителей также поздравили члены экспертной комиссии конкурса: руководитель Центра поддержки предпринимательства Липецкой области, вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты Наталья Родионова, руководитель Центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Евгений Ковалев и председатель регионального отделения «Опоры России» Андрей Плотников.

Каждый региональный победитель получил от организаторов конкурса диплом и сертификат на 35 тысяч рублей для приобретения офисной и компьютерной техники для дальнейшего развития своего дела. Кроме того, все субъекты МСП – участники конкурса могли заказать бесплатные рекламно-информационные материалы на бумажных и электронных носителях для продвижения своей продукции и услуг. Победители представят Липецкую область на федеральном этапе.