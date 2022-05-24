Конкурсные отборы по предоставлению грантов фермерским хозяйствам в 2022 году начались накануне в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Первыми перед комиссией защищали свои проекты К(Ф)Х, претендующие на получение гранта на развитие семейных ферм, и кооперативы, планирующие улучшить состояние своих материально-технических баз.

До участия в конкурсе были допущены 12 семейных ферм и пять кооперативов. Члены комиссии внимательно изучили заявки, документы и сведения, поданные потенциальными грантополучателями. В результате тщательного анализа и после личного собеседования с каждым претендентом, комиссия пришла к выводу, что, с учетом выделенных средств, гранты на развитие семейных ферм получат шесть К(Ф)Х из шести районов. Сумма гранта составит от 4,5 до 10 млн рублей. Они будут направлены на разведение мясного и молочного крупного рогатого скота, рыб разных пород, развитие овощеводства и производство семян льна.

Также получателями гранта стали четыре кооператива из Задонского, Липецкого и Елецкого районов. Им будет перечислено от 2 до 18 млн рублей. Эти средства пойдут на покупку производственного помещения, приобретение техники и строительство овощехранилища.

Уже завтра перед конкурсной комиссией начнут защищать проекты начинающие фермеры, претендующие на получение гранта «Агростартап». «Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».