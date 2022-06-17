Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ – 2022 по обязательным предметам, результаты которых направлены в образовательные органы, в том числе Липецкой области. Известны итоги по русскому языку и математике базового и профильного уровней, которые участники экзаменов сдавали в основные дни основного периода, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Сегодня – день ознакомления с результатами. Участники, не преодолевшие минимальный порог для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов, смогут пересдать его в резервные дни основного периода, а участники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, – в дополнительный период в сентябре.

В стране ЕГЭ по русскому языку написали 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3. В Липецкой области максимальные 100 баллов получили 18 одиннадцатиклассников.

Абсолютное большинство участников ЕГЭ 2022 года смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. Также отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие выпускники в сочинении объемом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок. Некоторая тенденция к улучшению результатов отмечается и при выполнении ряда заданий с кратким ответом на проверку орфографических норм.

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие более 343 тысяч человек в стране. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий. В Липецкой области 2297 выпускников продемонстрировали свои знания. По этому предмету 85% одиннадцатиклассников получили отметки «хорошо» и «отлично». Участниками экзамена были успешно выполнены предложенные практико-ориентированные задания, в том числе задания по геометрии и задачи с экономическим содержанием из реальной жизни. Большинство выпускников справились с заданиями на анализ информации, представленной в виде диаграмм, графиков, таблиц, а также показали умение логически рассуждать.

В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2022 году приняли участие 302 тысячи человек. Более 240 тысяч участников экзамена показали результаты, достаточные для поступления на инженерные, экономические и другие специальности вузов. 579 человек получили на экзамене 100 баллов. Средний тестовый балл по профильной математике составил 56,86. В Липецкой области более двух тысяч выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике. Из них 180 человек набрали более 80 баллов.

Участники ЕГЭ по математике профильного уровня продемонстрировали уверенные навыки выполнения вычислений, решения уравнений и неравенств, работы с функциями. Большинство выпускников успешно справились с заданиями по теории вероятностей и статистике, в том числе с новым заданием, включенным в экзамен в 2022 году. Отмечается более качественное, чем в прошлые годы, решение задач по геометрии. Стереометрическую задачу правильно решили в полтора раза больше участников ЕГЭ, чем в прошлом году. В целом результаты ЕГЭ 2022 года по математике показали рост математической подготовки выпускников, эффективность принимаемых мер по повышению качества математического образования, а также эффективность выбранной двухуровневой модели экзамена.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это пропуск к дальнейшему образованию. «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы выпускники школ и дальше хотели учиться, работать над собой, расти и развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно найти свой путь, и тогда будут открыты все дороги, появятся неограниченные возможности», – отмечает Игорь Артамонов.