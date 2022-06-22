Экзамен прошел 9 июня в основной период.

В стране общее число участников основного дня экзамена превысило 276 тысяч человек. Количество участников заметно сократилось в сравнении с экзаменами прошлых лет, что может быть свидетельством более осознанного подхода абитуриентов 2022 года к выбору специальностей профессионального образования.

В Липецкой области экзамен по обществознанию написали 2228 человек. Из них 332 высокобалльника (80-100 баллов). Единственным стобалльником региона стала выпускница школы села Талица Елецкого района Анастасия Журавлева.

По информации Рособрнадзора, в сравнении с предыдущими годами, в 2022 году выросла доля участников ЕГЭ, которые владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук (прежде всего, социологии и политологии). Большинство участников экзамена 2022 года смогли правильно найти необходимую информацию, содержащуюся в тексте, диаграмме и графике; успешно применили обществоведческие знания в процессе решения практико-ориентированных задач.

Кроме того, отказ от мини-сочинения позволил обучающимся сместить акценты в подготовке, сконцентрировав большее внимание на овладении необходимыми умениями и знаниями вместо заучивания готовых мини-сочинений.

В 2022 году в ЕГЭ по обществознанию было включено задание с развернутым ответом, проверяющее понимание ценностей и принципов, закрепленных Конституцией Российской Федерации. Многие участники экзамена, с опорой на положения Конституции, правильно объяснили смысл характеристик нашего государства (суверенное государство и др.), а также охарактеризовали принципы федеративного устройства, гражданства Российской Федерации, единого экономического пространства нашей страны. Участники ЕГЭ 2022 года также показали понимание того, как Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека действовать в соответствии со своими законными интересами в различных сферах общественной жизни.

Многие участники экзамена продемонстрировали понимание значения семьи как традиционной ценности многонационального российского народа, роли образования в жизни человека и общества в целом, науки как социального института.