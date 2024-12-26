Добринский район стал главной площадкой учебно-методического сбора с начальниками единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Липецкой области с подведением итогов работы системы «112» за 11 месяцев 2024 года.

В его работе принимали участие глава Добринского района Александр Пасынков, руководитель ОКУ «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области» Александр Герман, начальник регионального ЦУКС ГУ МЧС России, полковник внутренней службы Сергей Кузнецов, представители ЕДДС муниципальных районов и округов Липецкой области.

Основным докладчиком на подведении итогов выступил А.И. Герман, который в своем выступлении затронул ряд вопросов, касающихся технологического развития региональной системы-112, кибербезопасности, а также повышения эффективности взаимодействия всех экстренных оперативных служб в рамках оказания помощи населению.

Александр Иванович отметил возрастающий уровень доверия граждан региона к работе системы «112».

Так, с 2016 по 2023 годы количество звонков на единый номер «112» возросло более чем в 5 раз (со 142 тысяч до 730 тысяч), а число сообщений, переданных на реагирование в экстренные оперативные службы, — почти в 17 раз (с 7500 до 127000).

В 2024 году эти цифры также продолжали расти. Среднее время приема вызовов на номер «112» в ряде ЕДДС составило считанные секунды. Например, в ЕДДС Добринского района всего 3 секунды, Краснинского — 6. Чаще всего люди обращались за скорой медицинской помощью, каждое четвертое обращение — в полицию. 11% звонков касались ЖКХ.

Также докладчик подробно говорил о взаимодействии с экстренными оперативными службами, указал присутствующим на выявленные недоработки, на которые необходимо обратить пристальное внимание. В конце своего выступления А.И. Герман поблагодарил всех присутствовавших за эффективное взаимодействие и улучшение качества приема и обработки обращений граждан.

— Главный итог нашей совместной работы, — сказал Александр Герман, — это спасенные жизни и здоровье наших граждан. Благодаря быстрому и качественному приему поступающих сообщений на единый номер «112» была оказана помощь в спасении 30 тысяч человеческих жизней. И тому есть немало практических примеров. Спасибо вам за такую работу.

Далее выступили начальники отделов ОКУ «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области» Андрей Шаров и Елена Челядина, которые рассказали об информационной безопасности системы «112», этике и технике ведения телефонных переговоров, обеспечении контроля за деятельностью операторов системы «112».

А завершилось мероприятие церемонией награждения, где ряду ЕДДС региона и их руководителям вручили почетные грамоты и благодарности от правительства Липецкой области и управления административных органов, в числе которых оказалась единая дежурно-диспетчерская служба Добринского района.

В продолжение темы

В правительстве Липецкой области под председательством губернатора Игоря Артамонова состоялось подведение итогов деятельности региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2024 год.

В конце совещания состоялось награждение по итогам смотров-конкурсов в текущем году. В конкурсе среди муниципальных единых дежурно-диспетчерских служб лучшей была названа ЕДДС Добринского района. Соответствующую награду губернатор вручил руководителю муниципалитета Александру Пасынкову.

А оперативный дежурный ЕДДС Добринского района Валентина Родионова стала победительницей конкурса как лучший специалист среди работников ЕДДС региона.