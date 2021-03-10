Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов на территории государственного зоологического заказника регионального значение «Липецкий» в акватории реки Воронеж.

Установлено, что 25.10.2020 г. в границах особо охраняемой природной территории гражданин 1987 г.р. осуществлял лов рыбы с использованием незаконных орудий – ружья для подводной рыбалки и подводного фонаря.

В результате браконьерства был причинен материальный ущерб в размере 4200 рублей.

Материалы проверки по данному факту были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «б», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Подозреваемый полностью признал свою вину. Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.